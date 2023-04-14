新北市親師生平台改版，除改善介面外還新增多項模組功能，並與威盛電子研發的「學習吧平台合作」，教育局今與威盛電子簽訂「新北市樂學習推廣合作MOU」，透過產、官、學合作，未來預計將此功能發展為「數位導師」，運用生成式AI模型自動回答學生學習難題，用最快的速度將AI人工智慧應用在教育，讓教育更智慧。

教育局指出，親師生平台每日使用人次達6萬次，已成為新北市師生教學不可或缺的工具，教育局持續改善介面並新增各項功能，包括智慧課堂、雲端課程等模組，提供老師可以客製化每堂課的學習資源，學生使用也更順手。此外，教師只要在上課時間打開「校園通APP」就可進入親師生平台，幫學生課堂加分、分組教學及學生互評，讓教學使用更多元且方便。

威盛電子副總經理黎少倫表示，新北市親師生一年點閱學習吧平台超過300萬次，是全國最愛用學習吧、使用量最大的縣市。另外，學習吧最新功能─「作文助教」，在學生繳交小日記、讀書心得、作文等作業後，老師可以看到由AI提供的評語和建議，確認調整再回傳給學生，節省作文批改和審閱的時間。

學習吧智慧種子教師，海山國小6年級老師黃馨誼分享，新北市的親師生平台能讓學生用1個帳號就能享受129個資源，老師上課不用花大把時間處理學生登入問題，新的「智慧課堂」功能有學生專屬的學習資源，師生使用起來更方便了。6年級程博綸同學說，自己常常上學習吧學習知識及參加親師生平台舉辦的活動，完成學習任務後可以馬上累積點數到親師生平台，讓自己學習更有動力。

教育局長張明文表示，AI人工智慧的蓬勃發展是今年最令人充滿希望的一件事。AI技術的應用不僅能夠幫助學生提升學習成效，更可以協助教師有效率地管理學校事務，提升學校運作的效率和品質。新北市正與民間企業攜手共同培訓AI種子教師，以不斷探索AI在教育領域的新應用，並落實在教育政策中，新北市已做好萬全的準備迎接數位轉型的挑戰。