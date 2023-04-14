德國國防部今天表示，德國已應波蘭要求，批准波蘭向烏克蘭出口5架舊式米格-29（MiG-29）戰鬥機，以增強烏克蘭空中武力來抵禦俄羅斯入侵。

對此，波蘭國防部並未立即回覆路透社的詢問。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，柏林當局今天接獲波蘭這項要求後，當天便火速批准，這顯示德國是可以信賴的。

德國在1990年統一期間，從東德接收24架米格-29戰鬥機，當時這些飛機被視為世界上最先進的戰鬥機之一。

2004年，柏林將其中22架飛機移交波蘭，剩下的兩架一架墜毀、一架在博物館展出。

波蘭需要柏林同意，才能將其餘戰機派往第3國。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週訪問華沙時表示，波蘭將協助組成西方強權聯盟，向基輔供應戰機。

西方國家迄今為止一直不願向基輔提供F-16等先進戰機，但一些國家已開始運送舊式米格-29給烏克蘭；烏克蘭已經在使用這款戰機。