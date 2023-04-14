高雄輕軌二階大順路段工程持續進行，盼如期完工。而大順一路、聯興路口南北向原自3月2日封閉進行牴觸管線遷移及輕軌主體工程，計畫15日完工開放通行，但管線單位在進行管線遷移時，發現有部分管線尚未登記在管線圖中，為釐清所有管線並完成遷移，將影響後續鋪軌時程。高市府捷運局指出，封閉延長20日，至5月5日，完工後恢復原有交通維持設施及通行車道。

輕軌二階大順路段分段施工，預計2023年底成圓通車。原計畫3月2日在大順一路、聯興路口封閉共計45日，進行牴觸管線遷移及輕軌主體工程，15日完工通車。

然而該路口有台電、自來水管、瓦斯管線等管線錯綜複雜，在管線單位管遷時，發現地底下仍有部分管線疑年代久遠等因素，並未在管線圖上，為了確保管線全數管遷，管線單位要在進一步全面開挖釐清。

因後續開挖釐清導致影響後續鋪軌時程，捷運局指出，原預計15日完工開放通行，將延長20天至5月5日，完成鋪軌後再開放路口通行，恢復原有交通維持設施及通行車道。

捷運局表示，目前大順一路、聯興路口東西向仍維持車輛通行，惟因施工進度持續推進，配合工程所需作業常進行臨時性街廓封閉道路，施工期間建議用路人改道鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、十全路），南北向用路人則請提前改道敦煌路、民族一路行駛，呼籲行經施工路段，請依工區速限30km減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，確保交通安全。