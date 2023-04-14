台電公告4月起調漲電價，勢必影響今年夏天電費。永慶房屋客法部資深經理陳繼先表示，此次電價調漲，雖然每月用電量在700度以下用戶凍漲，但夏季是用電高峰，隨著天氣越來越熱，使用冷氣、空調的機會與時間也會大增。若家中人口較多或用電需求較大，就可能被收到新費率！

根據公告，民生住宅每月用電量在700度~1000度漲3%，若突破1000度以上則是大漲10%，讓民眾憂心忡忡，就怕夏天電費又是一筆驚人開銷。不過別擔心，陳繼先不只整理出每度電價，還提供4個省電妙招，零難度減少家裡的非必要用電。

電用越多就越貴？4撇步減少非必要用電

陳繼先指出，大多數住宅用電以「累進費率」計費，用電度數越多、電費就越貴，夏月（6月至9月）電費又比非夏月來得貴。本次電價調漲後，影響最大的將是每月用電量在1000度以上用戶，假設在6月的總用電為1100度，調漲後電費約為4772元，須多繳121元；如果在6月的總用電量達1500度，調漲後電費約為7848元，須多繳401元。

因應電價調漲，想省電費可以怎麼做？陳繼先表示，除了汰換老舊電器，使用有節能標章的電器產品，日常生活中落實4個省電小撇步，也能揪出家中非必要電力的吃電電器！

1. 用獨立開關：對於長時間不使用的季節性電器，如冷氣、電風扇等，許多人都知道要拔除插頭以省電，但關閉電源後還是會亮紅燈的電視、機上盒、音響與印表機等，待機時也都在默默消耗電力，除了拔除插頭，也可以改用有獨立電力開關的插座，不使用時就能輕鬆切掉電力。

2. 加裝定時器：擁有保溫功能的電器，如電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間保溫會持續耗電，建議可加裝定時器，到使用時間時再加熱與保溫，如每天早上或下班下課後時段，避免使用次數不多，卻長時間保溫耗電。

3. 保持好散熱：冰箱因為要24小時運轉，也是用電量較高的家電！不只存放食物以七到八分滿為佳，才不會阻礙冷氣流通，冰箱背面、頂部及左右兩側，最好保留10公分以上散熱距離，也要避免放置在陽光直射處，避免周圍溫度高讓用電量上升，同理也可運用於電視及電腦螢幕上。

4. 定期要清潔：即將迎來夏季，冷氣使用前，別忘了將冷氣機表面及濾網清潔乾淨，避免影響冷氣運轉效率，也要記得每隔2至3週定期清洗濾網，不只空氣品質更好，也能讓冷房效果更佳！

俗話說積少成多，只要養成隨手節能省電的好習慣，每年都能省下一筆電費；正確使用電器，也能延長電器的使用功效與時限，相當於變相守住荷包。