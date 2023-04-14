有巢氏房屋台北中山民權加盟店成立至今8年，在店東賀之羚帶領下，2022年店業績突破4,700萬元，今年目標則將挑戰6,000萬元。賀之羚認為，有永慶加盟總部力挺店東，給予加盟店豐沛的支援跟資源，加上友善的聯賣環境及科技工具輔助，才能造就團隊績效節節高升！

從業16年來，賀之羚經過21世紀、住商不動產、中信房屋等加盟品牌的歷練後，自行出來創業。她看到友人加盟有巢氏房屋發展得不錯，且「在地經營社區專家」的品牌形象也引起她的共鳴，於是決定成為有巢氏房屋的一份子。

賀之羚說，永慶加盟總部提供給加盟店的資源，比其他品牌要強大許多，從店務、內訓、行銷、成交等方面都會給予完善的教育訓練，是店東們最堅強的後盾。「現在回頭看，覺得自己做這個決定真是太對了！」

永慶房產集團強大的科技工具及深度聯賣制度，是賀之羚創業成功的重要關鍵。(圖片來源：永慶房產集團)

成功三要素：強大科技工具、公平聯賣制度、貼心誠實服務

有巢氏房屋台北中山民權加盟店自2020年以來，每年業績均突破4,000萬，去年更拚出4,700萬元、委託件數直逼500件，績效亮眼。賀之羚開心指出，永慶房產集團不斷優化的科技系統，整合永慶加盟四品牌的聯賣環境是最佳助攻。

賀之羚分享，〈行動智能經紀人APP〉集結所有服務及作業流程，操作簡單，從22歲到70歲的同仁都會使用；此外，只要打開APP、輸入客戶指定條件篩選出適合的物件，按下預約帶看，就能輕鬆完成配對。在前東家若想跟其他品牌合作銷售難度很高，但在永慶房產集團聯賣，大家都很積極友好，規範透明公開，去年業績逆勢成長，主要就是靠聯賣制度。

另一項維持業績持續提升的成功關鍵要素，就是「誠實服務」！賀之羚表示，多花些心思注意細節，服務提升、業績自然越來越好。像是有些房子經過整修、部分空間外推，一定會提醒屋主要在格局圖上註記清楚，否則成交後若是遭檢舉，賣方可能要負擔賠償責任；另一種情況則是頂樓加蓋，儘管屋主認為是多年前就蓋好，加上是RC結構正常可以合法使用，但同仁還是會告知買方實際情況，避免日後出現爭議。

賀之羚團隊今年除了要挑戰6千萬元業績目標，也有展店計畫。(圖片來源：永慶房產集團)

視同仁為家人 建立正能量工作環境

目前團隊人數已成長至接近30人，大部分新人都是主動應徵，其中不乏優秀同業轉職，也有原本夥伴轉往其他品牌發展受阻，繞了一圈再回來的。賀之羚說：「能否融入團隊很重要，面試時我會請對方去看我們的網站跟粉絲專頁，認同我們文化再來談加入。我也很重視人品、行動力及溝通協調力，沒有經驗沒關係，我們有完整的教育訓練。」

賀之羚笑稱自己身兼店長、保母、教練、媽媽等角色，不論在工作或生活上都相當照顧同仁。每次店內的例會，她會提出不同個案與同仁討論，並以自身實戰經驗分享，讓同仁學習成長；倘若同仁在與客戶洽談或簽約時需要協助，她一定會在場，客戶看到她出馬都很安心。

前兩年因疫情嚴峻不能到餐廳聚餐，賀之羚便親自下廚帶到公司讓同仁大飽口福，她拿手菜系是湖南菜，包括臘肉炒萵筍、剁椒魚頭、家常辣子雞等都難不倒她。而去年起房市出現波動，她告訴同仁「越努力，越幸運」，鼓勵大家以正面積極的心態應對。為讓同仁持續保有正能量，店內固定的聚餐、旅遊，有助釋放工作壓力，凝聚同仁向心力，更能一起拚出好成績。

永慶房產集團=最佳創業平台！

對於想轉職的房仲經紀人，賀之羚建議在挑選加盟店時，要找正派、永續經營、業績穩定的團隊，加入前也要先了解店東長的經營管理模式，以她門市維持的中型店規模來說，同仁可以獲得適時支援、安心作業，店東長有餘力營造幸福職場，大家一起打拼，自然成交效率會變好。

今年全店業績目標要達到6,000萬元，且最快下半年就會有展店計畫。賀之羚也建議想要加盟創業者，選對品牌、用心經營是關鍵，以台北市來說，有巢氏房屋是加盟首選，因為形象清新、品牌力強、教育訓練紮實、加盟總部的資源多且管理制度明確，是「最佳創業平台」。