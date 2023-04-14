迎戰2024總統大選，國民黨黨秘書長黃健庭昨鬆口，黨內態勢非常明顯，就是新北市長侯友宜市長，隨即又改口稱還有第二、三階段，要看侯與鴻海創辦人郭台銘誰的實力強。對此，國民黨立委鄭麗文直言，國民黨泱泱大黨，大家應該無法接受2024提名非國民黨籍的候選人，後續是否整合其他勢力，應由候選人溝通，呼籲黨中央應從速從簡徵召侯友宜，早日定於一尊。

鄭麗文表示，侯友宜支持度一枝獨秀，遙遙領先，幾乎是黨內高度共識，應該簡化提名程序，從速、從簡完成徵召提名，但卻徒增第二階段跟第三階段，讓大家非常疑惑、滿頭問號，國民黨是泱泱大黨，「我們很難想像，無法理解，國民黨2024年提名的總統參選人並非國民黨籍的嗎？」

鄭麗文認為，國民黨應該把徵召程序從簡，既然現在已經高度共識，就早日徵召侯友宜定於一尊，成為國民黨正式的總統參選人。至於後續是否要跟其他勢力溝通、整合、合作，應該交由總統參選人來做決定。

鄭麗文強調，只有總統參選人確定之後，全黨才能就戰鬥位置，不再內耗，對外展現國民黨的團結，這才是國民黨唯一的勝選方程式。

針對郭台銘有意角逐一事，鄭麗文指出，對國民黨及黨員來說有不能輸的決心與期待，大多台灣也希望能選出認直負責有能力的新政府，國民黨不管提名誰，都希望結合所有力量與支持。

鄭麗文說，當郭台銘表達對中華民國的使命感後，當然歡迎他加入，也希望成功不一定在我、勝選最重要，國民黨提名侯友宜後，希望所有人團結、共同支持。