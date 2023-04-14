俄羅斯T-90坦克

社群網上出現的相片顯示，1輛2022年被烏克蘭虜獲的俄羅斯T-90A坦克出現在美國路易斯安那州的拖車上。據信它不是被拆解過，就是要被拆解，以進行研究。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）13日報導，去年9月時，烏克蘭就虜獲了一輛最新型的T-90M「突破」（Proryv）主戰坦克。當時就有專家認為，烏克蘭的西方盟友和北約（NATO）會設法找出它的罩門。接著去年底時，又傳出另一輛T-90M「突破」主戰坦克落入烏克蘭部隊手裡。

事實上去年2月底時，就有1輛俄羅斯T-90坦克出現在威斯康辛州奧士科什（Oshkosh）的拖車上。然而，由於戰車上沒有俄烏最初開戰時，經常可以看到的「O」和「Z」標誌，則令人感到納悶。有些人評論說，這不是T-90坦克，而是T-72。然而，T-90A和T-72最大的差別，就在於T-90A的砲塔左右兩側有「窗簾-1」（Shtora-1）型光電干擾系統。相對的，T-72的砲塔上並沒有。

Russian tank spotted in the USA, Louisiana. Namely the T-90A, which the Ukrainian military captured last year in the Kharkiv region. Now it looks like Russian tank was handed over to the Americans for research. https://t.co/YXbBOLYiyL pic.twitter.com/Nplhao1LEj — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 13, 2023

而同樣的，T-90A和T-90M也有很大的不同。據打造T-72和T-90等主力戰車的「烏拉爾捷爾任斯基」車輛製造廠（Uralvagonzavod）設計人員說，新型T-90M坦克的發動機較有力，採用的是有130匹馬力的新型V-92S2F發動機，而T-90則是靠有1,000匹馬力的V-92S2柴油發動機驅動。

此外，T-90M裝有格洛納斯（GLONASS）導航系統，以及慣性導航系統（INS）。同時T-90M主要的升級重點之一，在於擁有能即時和其他戰車交換數據資料等的自主功能。

至於基本武裝則沒有太大的改變，兩款用的都是125mm 2A46M滑膛砲，但T-90M用的是2A46M-5型，除了能發射新型的強大彈藥外，還能發射可以在遠達5公里外摧毀敵方坦克的導彈。