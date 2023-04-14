青少年圖書館「安坑輕軌站站有故事」系列活動起跑，介紹安坑的在地故事與人文風情。（新北市立圖書館提供）

新北市安坑輕軌今年2月正式通車，為讓更多人認識新店安坑，新北市青少年圖書館4月22日起至9月推出「安坑輕軌站站有故事」系列活動，帶大家透過專業導覽的輕軌閱讀小旅行，同時搭配「在地達人」講座與「社區共學坊」，閱讀新店地景，認識安坑的在地故事與人文風情，只要借5本書便可免費報名參加。

「安坑輕軌站站有故事」活動，針對全線各停靠站點的人文與地景特色，從4月22日開始，規畫8條不同主題的輕軌閱讀小旅行，同時搭配「在地達人」講座，帶領大家認識安坑。4月22日首場在地小旅行「穿過尖山的永豐圳」，將走訪挖仔老街、永豐圳清代老圳道、高車張家古厝、尖山福德宮及尖山墓葬區等；接續有5月6日「暗坑通谷話新店山與水」、6月3日「暗坑公館崙小土地公廟」等活動，另還有紙藝DIY、雙語繪本共讀、運動防身、律動舞蹈等不同主題的活動，從不同角度認識安坑。

新北市立圖書館館長王錦華表示，安坑地區位於新店溪左岸，隱藏豐富的人文史蹟與在地故事，配合安坑輕軌通車，為了加深在地居民的地方情感，更希望外地民眾也能來體驗安坑的美好，青少年圖書館特別推出「安坑輕軌站站有故事」活動，透過在地閱讀小旅行、達人分享、以及社區共學等，帶大家搭捷運，用雙腳閱讀安坑。