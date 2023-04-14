普發現金郵局領現17日開跑 1298間據點可領 14:062023/04/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 普發現金郵局領現17日開跑 1298間據點可領（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日表示，為提供民眾多元提領普發現金6000元，4月17日開始到10月31日止，民眾可以到1298間郵局領現，遍布全台鄉鎮以及離島。 為了紓解郵局臨櫃窗口人潮，第1周也就是4月17日到4月22日採臨櫃領取人身分證與居留證尾數單雙數分流措施。 單數於星期一、三、五；雙數於二、四、六，年長者與身心障礙可到友善服務櫃台辦理免受分流限制。 #17日 #4月 #普發現金 #郵局 #領現 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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