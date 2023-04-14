財政部今日表示，為提供民眾多元提領普發現金6000元，4月17日開始到10月31日止，民眾可以到1298間郵局領現，遍布全台鄉鎮以及離島。

為了紓解郵局臨櫃窗口人潮，第1周也就是4月17日到4月22日採臨櫃領取人身分證與居留證尾數單雙數分流措施。

單數於星期一、三、五；雙數於二、四、六，年長者與身心障礙可到友善服務櫃台辦理免受分流限制。