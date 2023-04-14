大立光從今年3月9日盤中最高攻上2,500元之後，股價就反轉急下，短短一個多月、24個交易日，股價跌了18.2％，跌勢相當慘烈，三大法人昨天共賣超75張，但外資終止連賣，轉為小買超39張。
事實上，力旺今天一早最高曾攻上2,080元，當時股價曾超車大立光約2,070元，力旺一度拿下台股股后。
大立光（3008）第一季毛利率跌破五成，且獲利創近7季低點，財報利空罩頂，近期股價跌不休，今（14）日早盤最低來到2,045元大跌115元，不但面臨2,000元保衛戰，也恐面臨股后寶座不保的窘況。
大立光從今年3月9日盤中最高攻上2,500元之後，股價就反轉急下，短短一個多月、24個交易日，股價跌了18.2％，跌勢相當慘烈，三大法人昨天共賣超75張，但外資終止連賣，轉為小買超39張。
事實上，力旺今天一早最高曾攻上2,080元，當時股價曾超車大立光約2,070元，力旺一度拿下台股股后。
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