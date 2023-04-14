大立光從今年3月9日盤中最高攻上2,500元之後，股價就反轉急下，短短一個多月、24個交易日，股價跌了18.2％，跌勢相當慘烈，三大法人昨天共賣超75張，但外資終止連賣，轉為小買超39張。

事實上，力旺今天一早最高曾攻上2,080元，當時股價曾超車大立光約2,070元，力旺一度拿下台股股后。