台北市長蔣萬安（右）13日赴台北市議會進行施政報告與質詢及答覆，市議員王世堅（左）在程序發言時批市政螺絲鬆了，表達對蔣萬安的不滿，並送上一副螺絲起子要蔣萬安鎖緊螺絲。（資料照,鄭任南攝）

台北市長蔣萬安施政報告處女秀昨(13)日登場，然而，藍綠白陸續送上禮物，讓施政報告延宕約1小時才開始。新黨台北市議員侯漢廷質疑，這些人真的關心市政嗎？並透露許多人送完禮物就走，「究竟當的是議員還是快遞？連施政報告都不聽，到底誰關心市政？」

蔣萬安昨施政報告前，國民黨團書記長王欣儀號召藍營議員上台贈送提神飲料，以及「虎勁為民做牛做馬」對聯；民進黨則在黨團總召簡舒培的帶領下，手舉標語包圍蔣萬安，高喊「當選靠阿公、市政不用功」等口號。此外，民進黨議員王世堅贈送螺絲起子，提醒蔣做市政要「拴緊螺絲」。民眾黨團送上前副市長黃珊珊的政策白皮書，總召黃瀞瑩直呼「你加這本就是無限，請不要當蔣總機」。

對此，侯漢廷昨在臉書直言，回歸市政才是王道，並質疑這些人真的關心市政嗎？侯漢廷表示，許多人放完砲就走、送完禮物就走，究竟當的是議員還是快遞？連施政報告都不聽，到底誰關心市政？

對於有些議員抨擊蔣市府毫無作為，侯漢廷引用總統蔡英文的名言「不要用100天來評斷我的成績」，呼籲民進黨黨員們能夠奉行蔡英文的聖訓，不要雙重標準。