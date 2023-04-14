交通部航港局今日上午公布112年度第1次航海人員測驗榜示，共計209人合格，人數創下歷史新高。航港局指出，海運業過去2年超旺的業績，帶動不少人投入產業，下次測驗將於6月3至4日舉行，採網路報名。

航港局說明，本次測驗報名人數777人，全程到考人數661人。一、二等船副、管輪等類科成績合格人數，一等船副95人、一等管輪97人、二等船副9人、二等管輪8人，共計209人，合格率為31.62％。

航港局表示，海運業過去2年業績超旺，連帶有興趣投入航海工作者也增加，因此本次航海人員測驗合格人數創下自101年航港局接辦測驗以來的歷史新高。

航海人員測驗採科別及格制，需於3年內通過5科學科合格，經統計，這次測驗在一等船副部分，一次就通過5科的考生人數高達53人，顯示考生們都帶著立志當船員的決心期許自己一次達標。至於向來及格率都比一等船副略低的一等管輪部分，則是有92人於去年第4次航測即已通過4科學科測驗，只差臨門一腳通過門檻，準備起來也較能專注，應該都是本次合格率創新高的主因。

此外，3所海事院校因應業界需求配合開設航輪科系學士後專班，本次學士後參測人員合格率一等船副55.17％、一等管輪62.96％，學士後參測人員合格率為56.82％較整體測驗合格率31.62％高出許多。另在一等船副測驗合格的95人中，學士後專班的畢業生有32人，占所有合格人數的3分之1，顯見學士後專班雖然修業時間較短，但實力也不容小覷。

112年度第2次航海人員測驗將於6月3至4日舉行，採網路報名，報名時間自4月15日0時起至4月24日下午5時止。