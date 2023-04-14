電子權值股今穩健領漲，台積電(2330)開高走高，最高衝上520元，終場收漲1.18%、報在516元，但依舊無法站穩季線；鴻海(2317)震盪走揚，漲幅逼近1.5%，終場收在104.5元；聯發科(2454)有亞系外資擔憂Android市況依舊不佳，降評等、目標價，午盤後股價翻黑，終場收跌0.27%、報在748元。面板雙虎股價反彈，友達(2409)漲幅逾1%，群創(3481)也小漲約0.5%。

今日盤面資金輪動依舊快速，AI相關半導體個股獲多頭青睞，世芯-KY(3663)、創意(3443)大漲逾5%，高速傳輸概念譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)漲幅均約4.5%。 另外，電力相關概念股台達電(2308)漲幅逾4.5%，站回300元整數，高力(8996)攻上漲停板、股價再創新高，樂事能源(1529)爆量上漲逾3.5%、股價創新高，亞通(6179)也上揚逾2.5%。

傳產股中今觀光類股漲幅最為驚人，在政府普發6千元現金題材激勵下，飯店相關寒舍(2739)、雲品(2748)、夏都(2722)同步亮燈漲停，老爺知(5704)、六福(2705)、晶華(2707)分、富野(2736)等也強勢大漲。餐飲宴會股則由新天地(8940)亮燈漲停領軍、瓦城(2729)、王品(2727)、豆府(2752)、八方雲集(2753)、漢來美食(1268)等同步走揚，整體觀光上市類股指數勁揚4.3%至、回升至1個半月高點。

分析師表示，美國通膨及勞動市場降溫，微軟、亞馬遜、谷哥轉強，電子股有望止跌回升。台股今無懼國安基金退場，反倒站上本周高點，也攻克5日均線，目前多頭防守點在前低的15733點，若可守穩不破，則有助型態持續偏多，預期台股仍有機會挑戰萬六。

下周美國重量級企業財報密集公佈，市場預估第一季美國企業獲利年減約8%，較上周下修0.5個百分點，留意企業第二季展望。經濟數據部分，將陸續公佈大陸GDP、固定投資、零售銷售，台灣外銷訂單，留意大陸經濟數據，若優於預期，將有助全球需求復甦。