女星陳喬恩與明道2005年所主演的電視劇《王子變青蛙》，至今螢幕情侶的形象仍深植劇迷心中，而他們的好交情也延伸到戲外，近日被捕捉到聚會結束後，勾肩搭背走在一起的畫面，讓許多粉絲看了興奮直呼「夢回『王子變青蛙』！」

根據陸媒報導，陳喬恩、明道與男星徐正溪晚間用完餐後，原本要與徐正溪先離開的明道，突然發現還未結帳，於是便小跑步回到店內，之後走出門口後，可見陳喬恩出現在他身邊，而兩人親密地摟著對方的肩膀，最後明道貼心的護送陳喬恩上車後才轉身離去。

陳喬恩與明道聚會互動親密感情相當好。（圖／擷取自微博）

照片曝光後，多數粉絲感動直呼「我的青春回來了」、「一看就是兄弟好哥們姊妹的感覺」，但也有網友認為兩人都已結婚應該要懂得避嫌，此外，照片中將頭髮後梳綁著包頭的陳喬恩，也遭大陸狗仔狠酸浮腫顯老，更直批她髮際線上移得很誇張，對此，許多網友看到後紛紛替陳喬恩反駁「44歲要像24歲才正常？」、「44歲這種狀態已經很好了」、「這不很正常嗎？」、「歲月的痕跡，年紀大了正常，還是喜歡他們」。

事實上，陳喬恩結婚後曾帶著老公見明道、王少偉，更曾在IG限時動態上分享老公Alan親自下廚招待明道與一群好友，其中陳喬恩還虧明道：「大大方方的偷吃」可見彼此交情相當好。