現在手機功能越來越多，一名女網友分享。某天睡醒發現手機跳出「了解如何加入遺產連絡人」的通知，讓她笑歪直呼「我的手機覺得我離死亡不遠了！」引起網友熱烈討論，出乎意料的是，不少網友紛紛留言說自己也曾收到過同一款通知。

一名女網友日前在Dcard上分享，某天早上睡醒以後，看到手機跳出一則「了解如何加入遺產連絡人」的通知，讓她看了忍不住笑說「iPhone真是貼心的為我的身後事著想！」而且她本來以為這是iPhone的系統訊息，大家都會收到，但好像不是這樣。

貼文引起網友討論，「上次我朋友討論我是不是危險駕駛，因為沒看過我騎車，然後我的手機就跳出這個，真是謝囉」、「我收到超多次，但我真的沒錢，真是謝囉」、「我也收過，但是真的先不用，畢竟我也沒有遺產可以給別人」。

根據蘋果官網資訊，iPhone從iOS 15.2版本起，就新增了「遺產聯絡人」的功能，主要是為了保護過世用戶的隱私，使用者生前若有設定此功能，使用者過世以後，連絡人只要向官方提供相關資料證明，就可以取用過世用戶的帳號資料。