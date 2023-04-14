恒指開盤漲78點，報20,422，最多升138點，高至20,482，但高位拋售壓力大，港股由升轉跌47點，低至20,297，最終恒指半日收報20,344，跌不足1點。
香港信報報導，國指收報6,872，跌2點或0.04％，科指半日跌0.7％，收4,130點。半日成交額為577.47億港幣。
藍個股方面，騰訊下滑0.5％，美團降2.1％，百度挫4.2％，為包尾藍籌，但阿里巴巴升0.1％，中移動升0.8％。
港股13日上漲34點後，14日早盤曾升過百點後，半日收盤微跌。
恒指開盤漲78點，報20,422，最多升138點，高至20,482，但高位拋售壓力大，港股由升轉跌47點，低至20,297，最終恒指半日收報20,344，跌不足1點。
香港信報報導，國指收報6,872，跌2點或0.04％，科指半日跌0.7％，收4,130點。半日成交額為577.47億港幣。
藍個股方面，騰訊下滑0.5％，美團降2.1％，百度挫4.2％，為包尾藍籌，但阿里巴巴升0.1％，中移動升0.8％。
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