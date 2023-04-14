國家交響樂團（NSO）將首度在美東演出。（文化部提供）

國家交響樂團（NSO）在國際上又稱「台灣愛樂」（Taiwan Philharmonic），本周起將在美國巡演，駐紐約辦事處在美東時間13日也特別舉辦記者會，將台灣的交響樂團介紹給國際樂壇。

記者會上包括駐紐約辦事處大使李光章、華盛頓表演藝術協會（Washington Performing Arts WPA）總裁暨執行長珍妮（Jenny Bilfield）、紐約愛樂（NY Phil）對外事務副總裁亞當（Adam Crane）、林肯中心室內樂協會（CMS）執行總監蘇珊（Suzanne Davidson）等眾多邀請NSO的美國藝文機構代表也都到場，共同為巡演揭開序幕。

NSO音樂總監準．馬寇爾表示，他的父母分別來自德國和日本，具備連結東西方文化的成長背景。台灣是最多元、最民主、最開放的亞洲國家，這次非常榮幸能代表台灣，帶領樂團來美東巡演。準．馬寇爾也說，NSO擅長從家鄉的土地出發，吸收不同風格及文化精隨，轉化成專屬台灣的音樂語言。

將參與演出的國際知名小提琴家黃俊文也分享，自己從小到大在台灣聽了上千場NSO的音樂會，深受啟發。他在13歲赴美國深造後，選擇了紐約作為第二個家，因此這次能和NSO在美東同台，擔任交響樂音樂會的獨奏小提琴家，對他意義重大。

華盛頓表演藝術協會是全美最資深的獨立表演藝術組織之一，總裁暨執行長珍妮（Jenny Bilfield）表示，她曾受文化部邀請訪問台灣欣賞NSO精彩演出，因而促成這次與駐美國代表處台灣書院的合作，完成在華府舉辦NSO音樂會的策畫。

本次和NSO在紐約合作音樂會的林肯室內樂協會（CMS）和台灣有長達20多年的合作淵源，紐約愛樂（NY Phil）更從1984年至今近40年，已在台灣演出18場次。雙方單位代表出席記者會都表示，每次音樂家到台灣時，都對觀眾的熱情和充滿多元創意的音樂表現印象深刻，很開心這次終於有機會邀請NSO到紐約演出，也是台美音樂交流很重要的里程碑。