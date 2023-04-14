備戰2024總統大選，民眾黨主席柯文哲出訪美國，他在美東時間12日，在紐約拜會美國外交政策委員會（NCAFP）。他表示，台灣也應該重建與中國溝通管道，避免擴大敵意和可能誤判的危機，「我們不能再讓民進黨操弄統獨議題，在意識形態裡虛耗，增加台海衝突的危險。」

柯文哲在臉書分享，在紐約最後一天，他前往NCAFP 美國外交政策委員會，拜會 Susan Elliott執行長、美國國務院前亞太助卿Susan Thornton （董雲裳）女士、與多位研究亞太事務的專家學者，進行對話。

柯文哲指出，幾位與談者都認同過去三年，在 COVID19 疫情、 俄烏戰爭 等重大事件影響下，美中關係從建設性的合作，走向高張力對抗，而台灣處境艱難。

他表示，有意競逐2024總統大選的他，則期望美國做為世界強權、台灣堅實的盟友，應協助台灣更繁榮進步，使中國人民羨慕我們所享有的民主與自由、開放與法治，讓台灣成為中國融入國際社會的範本。

柯文哲認為，在強化台灣自我防禦能力之餘，台灣也應該重建與中國溝通管道 ，避免擴大敵意和可能誤判的危機，才能促進區域的和平與繁榮。

柯文哲說，「我們不能再讓民進黨操弄統獨議題，在意識形態裡虛耗，增加台海衝突的危險。」

他說，「這場會議討論十分正向，對於諸位美國資深外交官與專家們對台灣的善意與祝福，我誠摯感謝。」希望不久的未來，幾位關心我們的好朋友，就能在台灣相見！