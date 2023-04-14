大甲媽祖遶境活動台鐵加開列車疏運旅客加開時刻表(台鐵提供)

2023大甲媽祖遶境活動台鐵局加開列車疏運旅客，配合「大甲媽祖癸卯年遶境進香」暨「2023台中媽祖國際觀光文化節─大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」，台鐵4月21日、22日及4月30日加開EMU900型區間快車共19列次，以疏運活動日人潮。

為便利民眾搭車前往參加2023大甲媽祖遶境活動，台鐵提供悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證服務，或預先購買回程車票，節省排隊購票時間。相關加開列車車次、時刻，參閱台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。