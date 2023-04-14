因應大甲媽祖遶境 台鐵加開19列班車 14:302023/04/14 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應大甲媽祖遶境 台鐵加開19列班車（台鐵提供／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽祖遶境活動台鐵加開列車疏運旅客加開時刻表(台鐵提供) 2023大甲媽祖遶境活動台鐵局加開列車疏運旅客，配合「大甲媽祖癸卯年遶境進香」暨「2023台中媽祖國際觀光文化節─大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」，台鐵4月21日、22日及4月30日加開EMU900型區間快車共19列次，以疏運活動日人潮。 為便利民眾搭車前往參加2023大甲媽祖遶境活動，台鐵提供悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證服務，或預先購買回程車票，節省排隊購票時間。相關加開列車車次、時刻，參閱台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。 #加開 #台鐵 #19 #2023 #已發 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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