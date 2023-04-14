綠色浪潮團體發起「大麻除罪化」遊行，15日將在凱道舉行，中正一警方公布相關交管措施，呼籲往來民眾配合改道、疏導。

警方表示，相關交通管制範圍，包括凱達格蘭大道（公園路〔不含〕至中山南路〔不含〕間）北側6線車道，15日上午8時起管制車輛通行，視交通狀況提早或延後。

活動團體15日上午開始搭設舞台、帳篷等硬體設備，為因應車流狀況，凱道南側4線車道採取彈性調撥車道方式供車輛往來通行。

15日下午4時20分至5時20分接續舉辦遊行活動，行經路線概述如下：

凱達格蘭大道北側6線車道暨人行道（集合後出發）→景福門圓環外環車道→(左轉直行)中山南路→(右轉)青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）濟南路→（左轉）中山南路→(右轉) 凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】北側6線車道暨人行道（集會後解散）。

中正第一分局為維護集會、遊行活動秩序與安全，彈性管制遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大管制範圍，相關交通管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導。

警方提醒，駕駛人如行經前揭路段時請配合減速慢行或提前改道行駛，避開管制路段，並應遵守現場員警指揮疏導，注意行車安全，以維交通順暢。

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