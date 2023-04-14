富邦悍將劉俊豪連兩天榮獲單場MVP，讓他如願和女神慈妹甜蜜合影，慈妹更加碼要求一同比出愛心手勢，落落大方的態度圈了一票粉絲，常在社群網站分享日常的她，曬出一則血脈賁張的影片，只見傲人上圍遭一雙不安分的小手突襲，引起網友熱議。

慈妹在Instagram轉發由Fubon Angels前隊長安妮拍攝的影片，只見她穿著最新應援戰袍，V字剪裁露出渾圓雪乳及深邃事業線，養眼畫面讓人捨不得將視線移開，而她當時抱著安妮3個月大的女兒饅頭，只見饅頭朝她的胸部摸去，此舉動讓親眼見證的安妮忍不住直呼：「饅頭與好幼齒的慈慈阿姨，大家484（是不是）很想當饅頭的位置」，慈妹事後也轉發這段影片，直呼：「饅頭喜歡蒂芬妮綠」。

慈妹遭前隊長安妮的女兒「襲胸」。（圖／_joyceee037 IG）

慈妹近來人氣扶搖直上，被網友直言地位威脅到林襄，對此，有人在PTT發文「慈妹和林襄哪個才是最頂的？」接著附上她在球場上應援的影片，直呼：「沒看還好，一看驚為天人～想不到居然有人可以威脅到國內啦啦天團林襄一姐的身分」，對此，網友紛紛留言：「慈妹身材臉蛋完勝林襄」、「慈妹現場看本人比照片更漂亮」、「慈妹低調正很久了，今年準備起飛」。

慈妹2017年加入「Fubon Angels」，由於有街舞背景出身，跳起應援曲可說是得心應手，在網路上有著超高人氣的她，IG超過17萬粉絲追蹤，更有著「小周子瑜」的封號。