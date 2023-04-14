當地陳姓民眾表示，「獅子櫻花大道」已經存在許久，長約1公里，種植約550顆左右的櫻花，包括八重櫻、河津櫻及富士櫻等。（陳姓民眾提供／吳建輝彰化傳真）

沿線一片粉紅、紫紅色花海，美不勝收，往年花季都是從2月初開始一路到3月底。（陳姓民眾提供／吳建輝彰化傳真）

陳姓民眾強調，平常想要賞櫻都要到日本，或是舟車勞頓到南投深山裡面，飽受塞車之苦，現在只要從彰化山下開車10幾分鐘就能賞花。（陳姓民眾提供／吳建輝彰化傳真）

梅花是越冷越開花，但如果初春太冷櫻花期則會往後延，現在時序已進入4月，彰化櫻花季早就就過，不過139線大彰路上的獅子櫻花大道櫻花，卻遲到到現在4月中才盛開，讓不少路過民眾驚呼連連。

時序進入4月彰化139沿線油桐花已經開始盛開，當地櫻花季節從2月開始也早就結束，但彰化139 線大彰路獅子櫻花大道的櫻花最近悄悄盛開，遲到到現在4月中才開，主要原因還是受到氣候影響，導致花期延後。

當地陳姓民眾表示，「獅子櫻花大道」已經存在許久，長約1公里，種植約550顆左右的櫻花，包括八重櫻、河津櫻及富士櫻等，沿線一片粉紅、紫紅色花海，美不勝收，往年花季都是從2月初開始一路到3月底。

陳姓民眾說，他早就覺得奇怪，附近的櫻花園在2月中時就已經開了8成，場面相當壯觀，但獅子櫻花大道遲遲未開，原本以為是受到天氣影響，今年獅子櫻花大道的櫻花是開不了了，但上週開始櫻花卻悄悄盛開，讓他相當驚喜。

陳姓民眾強調，平常想要賞櫻都要到日本，或是舟車勞頓到南投深山裡面，飽受塞車之苦，現在只要從彰化山下開車10幾分鐘就能賞花，但獅子櫻花大道的櫻花都開在路旁，民眾若要賞花要注意停車位置，以免阻礙交通發生危險。