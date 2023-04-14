元智學生會獲2023全國大專校院學生會成果三冠王。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學的學生社團出征今年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動，表現備受肯定，管樂社榮獲年度最佳社團活動、流行音樂錄音社榮獲康樂性社團優等、新世紀領袖培育計劃團榮獲學術學藝性社團甲等。另學生會參與教育部主辦的全國大專校院學生會成果展，不僅榮獲三冠王，更獲得教育部3萬元獎金，擊出漂亮全壘打。

元智大學表示，校內管樂社致力於推廣管樂文化，並將其推向社區，向下紮根到國小社團，今年3月初參與教育部全國學生音樂競賽，在大專團體組管樂合奏及打擊樂重奏，2項比賽均獲優等，且連2年獲雙優等佳績。這次參加社團評鑑，拿下年度最佳社團特色活動獎，全體社員無比興奮。管樂社成員、電機系同學陳禹瑞表示，評選當天是他社團生涯最難忘時刻，雖過程顛簸，但在社員努力不懈克服種種困難下，終能將最好成果展現給評審及各校師生看，也為校爭光。

流行音樂錄音社是元智大型社團之一，歷年皆以優異社團經營績效，主辦全校性大型歌唱競賽錄客盃，獲師生好評。歷年社團畢業校友有許多人投入流行音樂產業，例如小胖林育群等，即是社團優秀校友。流行音樂錄音社長、管理學院同學楊乙芳表示，玩社團是大學生活中培養興趣、抒發情感最佳管道，她也在經營社團中學到各項軟實力，這次參加社團評選獲得優等，不僅讓社團被更多人認識，更是對夥伴們的肯定。

新世紀領袖培育團是一支長期深耕國際志工服務的社團，疫情前每年都組隊到泰北或柬埔寨等地，協助降低數位落差，提倡科技人文教育等。新世紀領袖團長、資管系同學莫竺峮分享，疫情期間雖無法出國服務，但仍持續服務實踐所學，連3年帶領社員及元智大學外籍生，投入花蓮偏鄉暑期服務列車，不僅榮獲2022和平設計師獎項，今年全國社團評選也獲甲等，也再次激勵社員持續服務與終身學習精神。

學生會也參與教育部全國大專校院學生會成果展，擊出漂亮全壘打。會長劉曜維說，學生會邁入第31屆，歷年來全體幹部在關注學生權益及促進學生福利上努力不懈，透過參與各級會議表達同學心聲，也舉辦國民法官、死刑存廢與夢想講座等，甚至結合立委力量，請交通部公路總局協助校園周邊省道進行交通安全評估及重設交通動線規畫等方案，這次獲三冠王佳績，不僅是元智大學學生會的榮譽，也是全校的驕傲。

校方提到，這次全學評競賽中，元智大學學生會針對「學生權益」、「法規暨組織運作」及「選舉制度」，榮獲三冠王佳績，其中在法規修訂和學生會的組織章程等內容，更得到評審高度讚譽。評審們進行實地審查時，透過學生會長同時身兼台學聯理事長的劉曜維解說，高度肯定學生會非常完整和周詳的組織章程及學生會在各項學生自治法規的修訂。

元智大學學務長劉俞志表示，學校注重學生的全人發展，也重視學生社團經營和管理，社團是學生活動的重要部分，也是學生自我實現的平台，校方將持續為社團提供支持，為學生提供更多發展機會和舞台。

劉俞志說，這次元智大學社團獲得全國大學社團評鑑的優異成績，也展示學生社團經營的成果和學生們的優秀素質，在各大專校院學生參與社團意願逐漸降低的情況下，此次優異表現，將可激勵更多元智學生參與社團活動。