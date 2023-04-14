中國國務委員兼外長秦剛當地時間13日在烏茲別克會見俄羅斯外長拉夫羅夫，雙方再對俄烏戰爭交換意見。秦剛表示，需各方累積互信，創造止戰和談條件。

中國外交部發布的新聞稿指出，雙方就「烏克蘭危機」交換了意見。

俄侵烏已一年餘，至今中國仍不稱俄烏戰爭，也不提俄羅斯入侵烏克蘭。

秦剛說，近期中方向國際社會呼籲，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方將繼續為推動政治解決、重啟和談發揮建設性作用。

秦剛表示，面對變亂交織的世界，中國國家主席習近平提出一系列倡議和理念，為共同應對全球挑戰貢獻中國方案，歡迎俄方積極支持參與。

秦剛也向拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為核心任務，推動雙邊關係始終保持高水準運行。

他說，雙方要保持高層交往，維護政治互信。推動雙方簽署的「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」儘早實施生效，引領雙方經貿合作高品質發展。

根據中國外交部的新聞稿，拉夫羅夫積極評價中方立場主張表示，複雜問題應尋求系統性解決方案，俄方反對集團對抗，將繼續堅持政治解決方向。