嘉義市2022光織影舞吸引超過65萬人次欣賞。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展，創造嘉義市知名觀光旅遊品牌與城市IP，其中「宇宙之巔」作品從來自全球6300件參賽作品中脫穎而出，榮獲今年4月舉行的國際大獎「2023謬思設計獎－燈光設計項目」金獎，讓嘉義市公園2.0之美閃耀世界舞台。

嘉義市「光織影舞」光影藝術展，2020年首次舉辦，即獲得「2020美國紐約設計獎─策畫展覽項目」銀質獎、「2021謬思設計獎─燈光設計項目」最高榮譽白金獎；2022年「光織影舞」以「新月漫遊─最大規模的太陽能燈展示」刷新金氏世界紀錄。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，2022年「光織影舞」另1項光影藝術作品《宇宙之巔》，拿到「2023謬思設計獎─燈光設計項目」金獎，光織影舞已打響嘉義市城市IP的國際能見度，今年「光織影舞」將會更精采。

嘉義市長黃敏惠表示，此次「光織影舞」再奪國際設計大獎，成為臺灣之光，代表嘉義市將設計美學導入城市治理，也是市府推動公園2.0的成果，打造「一公園一特色」，改善公園硬體設備，也充分融入景觀設計及燈光設計，讓公園活化為舉辦藝文、觀光活動的場域。

嘉市府觀新處表示，「2022光織影舞」最大量體作品《宇宙之巔》，布置「全臺最大LED立體矩陣」創造如元宇宙（Metaverse）虛擬世界的沉浸式光影場景，有其獨創性及設計典範，此次獲金獎與挪威奧斯陸自然歷史博物館、北京時尚設計廣場（751 D · PARK）齊名。