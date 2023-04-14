台北一名女子去年6月凌晨回家時，打開電梯門發現樓下鄰居男子正裸體站在她家門口，嚇得她趕緊報警，而該鄰居早在前年10月起就陸續以赤祼上半身或戴頭套等方式到她家按門鈴騷擾，檢方認為跟騷法去年6月生效後，男子仍不知改進行為，法官依公然猥褻罪，處罰金新臺幣9仟元。

判決書指出，男子為女子鄰居，熟知女子平時的生活作息，去年6月9日凌晨4時36分許，他全身未著衣物並祼露下體，從1樓住處外出後就就往女子2樓住處樓梯間門口方向走去，女子當時回家搭乘電梯返家時發現，趕緊報警；女子說對方早在3年前就多次以赤祼上半身或戴頭套等方式到她家按門鈴。

檢方稱蹤騷擾防制法於111年6月1日起生效，男子雖自110年10月間起多次騷擾女方，但當時跟蹤騷擾防制法尚未開始施行，自無上開法律之適用，但法案施行後男子仍不知悔改，安分了3個月又對對方展開騷擾。法官認為男子在社區樓梯間公眾出入場所，公然裸露已破壞社會秩序及善良風俗。

法官考量男子專科畢業之智識程度、未婚、沒有小孩、目前從事開計程車工作，暨其犯罪動機、目的、犯罪之手段等一切情狀，依犯公然猥褻罪，處罰金新臺幣9仟元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。