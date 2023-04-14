上月台北場，成員們還下台與粉絲「零距離」接觸。（ON INN ASIA提供）

韓國男團「VIXX」三位成員LEO、KEN、HYUK上月初才到台北開唱，「零距離」接觸令星光們（官方粉絲名）超級難忘，本月底要再現身高雄舉辦粉絲演唱會，且還要挑戰一日2場，3人異口同聲說：「再次來到台灣除了感謝以外，內心也非常激動！這次能夠和在高雄的粉絲們見面真的很高興！」

上月相隔5年再度訪台，3人很感謝台灣粉絲仍然熱情的歡迎他們，也因為台灣粉絲的愛戴和支持獲得很大的力量，這次光速再來到台灣除了感謝以外，內心更是非常激動，且還說道：「這次能夠和在高雄的粉絲們見面真的很高興，也非常期待在高雄將會留下的全新回憶。我們想將更加帥氣性感的面貌展現給粉絲們，希望在我們見面之前大家都要健健康康！」

以往造訪的活動範圍都只有北部地區，對於這次直衝高雄，LEO透露因為本來就很想去旅遊，能透過這次機會拜訪高雄真的非常期待，而KEN有聽説過高雄，在社群平台上也有「寶貝」們要他們也要來高雄，所以對高雄有印象，至於HYUK是感謝大家上個月從機場開始大家就熱情的歡迎，所準備的演唱會驚喜更是難忘。

至於初訪高雄有沒有想去的還是想品嚐的美食，LEO跟KEN都希望去夜市走走，KEN還補充「很想吃小籠包！還有芒果冰也是唷」，HYUK 對高雄的小籠包和芒果冰相當好奇，他說「我想應該像韓國一樣每個地區的食物口味都有所不同，台灣不同地區的口味有什麼樣的差異，哪種口味更符合我的喜好也讓我很好奇和期待。」

「2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING ： As Always] in KAOHSIUNG」將於4月29日下午2點、晚上7點30於LIVE WAREHOUSE大庫舉行，票價為VIP區5680、A區4880、B區2880、身障席2440元（新台幣），購票者均可獲得台灣場限定小卡set，還可抽與成員1對1合照（VIP區限定）、Hi-Touch、簽名拍立得及簽名海報，門票將於4月16日（日）下午1點14分在ibon售票系統機台及網站全面啟售，更多活動相關詳情可洽主辦單位ON INN AISA官方臉書查詢。