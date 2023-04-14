台灣料理由於融合豐富的文化、元素，在各國料理中獨樹一格。立法委員何志偉昨（13）日在立法院辦桌力推台灣味「金馬獎」，並請來外國使節代言，盼能讓全世界都能一同分享台灣菜的美味

何志偉指出，為了讓台灣菜走上國際舞台，希望政府能支持如金馬獎賽事等級的餐飲文化獎項，先前他已經舉辦過座談會，並獲得行政機關的正面回應。他認為，政府與民間需要一同努力，重新檢視台灣在國際舞台上的定位及未來發展願景，才能讓全世界一同參與認識台灣的精采。

此外，何志偉也強調，文化的發展需要資源的大力扶持，台菜若能廣受世界好評，也可以帶台灣走入國際、打「世界盃」，自己一定會全力支持，跟提供有需要的協助。

何志偉對於「當代東方餐飲文化」倡議活動的發起者─松齡企業經營者聯誼會與全台各大餐飲相關協會也表示感謝。他還以美食作家黃學正提出的 「當代東方飲食台灣起」想法為基礎，希望藉此能讓各界認識台灣餐飲文化累積的優勢與價值；同時提醒從業人員、餐飲資源與各部會長官在面對台灣目前功能結構上的窘境與各種的衍生複合式問題勇於挑戰。