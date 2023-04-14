《科技紫微網》運勢專欄分享，4種最容易互相起衝突的同生肖戀人組合，其中生肖龍組合雙方都很有主見不願意被對方掌控；生肖馬組合不喜歡受婚姻束縛，希望對方來遷就自己；生肖雞組合容易因講話尖酸刻薄而互相傷害彼此感情；生肖豬組合則是失去安全感，懷疑對方是否愛自己。

▍生肖龍與生肖龍：雙方過於有主見

這是硬碰硬的組合，兩人都很有主見，自尊心強，誰都不願意被對方掌控，一旦起了衝突，就會互不相讓，甚至一言不合就鬧分手。兩人若要走得長遠，雙方都得收斂強勢，彼此遷就。

▍生肖馬和生肖馬：放縱不羈愛自由

兩人其實都是不拘小節的人，且他們生性灑脫，而這樣的個性容易忘記家庭責任與夫妻義務。由於兩人都不喜歡受婚姻束縛，都希望對方來遷就自己。但只有兩人一起共同努力，將更多心思放在感情經營上，婚姻才會幸福。

▍生肖雞與生肖雞：講話尖酸刻薄

兩人當初認識時很有好感，而且想法一致。但他們容易因講話尖酸刻薄而互相傷害彼此的情感。所以若做不到包容與尊重，保持和平理性的溝通，最後可能導致分手。

▍生肖豬和生肖豬：失去安全感

兩人都渴望被愛、被關注，骨子裡卻總是懷疑對方不夠愛自己，這時就會出現各種試探、引發冷戰，造成誤會越積越多。所以當遇到事情時需理性、客觀地分析問題，並且和平地說出需求，愛情才會幸福。