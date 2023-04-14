夏季即將到來，各地動保處陸續接獲蛇類出沒通報，新北市潘姓民眾近期在淡水某社區泳池邊發現一條長約1米多的大蛇，因為不知蛇是否有毒，立刻通報動保處前往抓蛇，所幸該蛇並無毒性。動保處人員表示，該蛇名為花浪蛇，現今已相當罕見，傳說是土地公女兒的化身。

潘姓民眾當時在社區泳池旁見到蛇，因為蛇頭呈現倒三角形，且體色為灰褐色和黃褐色交錯，擔憂是毒蛇，恐會危害周邊住戶安全，因此通報動保處處理，由於蛇並未出現攻擊行為，動保人員不費吹灰之力順利捕抓。

動保人員細看發現，該蛇其實是花浪蛇（別名：草腹鏈蛇），為蛇亞目黃頷蛇科腹鏈蛇屬下的一種無毒蛇類，由於蛇喜歡棲息在水源附近，才會不小心闖入社區。

動保處表示，花浪蛇常見於海拔500公尺以下的山區、農墾地及草澤，早期在農業社會是田間常見的蛇類，因為民間傳說有「土地公蛇」的稱號，現今因土地開發與農藥的普遍使用，數量大幅減少，目前多在開發及人為干擾程度較低的地方現蹤。

至於三角頭蛇類是否是毒蛇，動保處強調，是否是毒蛇與蛇的頭型並無太大關聯，像是眼鏡蛇、雨傘節頭部也是呈圓形，若民眾遇到蛇類，第一時間還是建議觀察蛇動向，並主動通報動保處。