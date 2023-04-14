米其林公布4月7家台北、台中、台南及高雄新入選名單，其中，高雄共有4家美食強勢入榜，領先其他城市。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

米其林公布4月7家台北、台中、台南及高雄新入選名單，其中，高雄共有4家美食強勢入榜，領先其他城市。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

米其林公布4月7家台北、台中、台南及高雄新入選名單，其中，高雄共有4家美食強勢入榜，領先其他城市。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

米其林公布4月7家台北、台中、台南及高雄新入選名單，其中，高雄共有4家美食強勢入榜，領先其他城市，入選米其林指南名單的餐廳包括美濃區「阿香的廚房」、左營區「古家海鮮」、橋頭區「廖記米糕」、新興區的「米院子油飯」，高市府觀光局表示，高雄美食實力雄厚，盼能順利摘星、留名2023年米其林指南。

2023《台北、台中、台南及高雄米其林指南》於12日公布4月新入選的7家美食名單，高雄領先全台，共有4家餐廳強勢入榜。高市府觀光局長高閔琳表示，接獲4間高雄店家入選的好消息，大家都相當開心，高雄還有許多美食潛力股，希望評審委員能繼續發掘明珠，觀光局也會持續攜手餐飲業者，共同將高雄美食推上國際舞台。

新入榜的「阿香的廚房」曾入選觀光局百選美饌店家，美食實力備受肯定，知名美食部落客尼力也曾大力推薦，指出其特色是將客家傳統菜色加入原住民風味，製作出獨特美食餐點。

「古家海鮮」是經營25年的台菜品牌，美食部落客「多肉動物-以食物為座標的女人」表示，古家海鮮餐廳有專業的侍酒師，提供專業餐點配酒的建議，在如此優雅美麗的環境，與三五好友一同喫飯喫酒，用餐非常愜意，值得推薦。

「廖記米糕」則是橋頭老街的經典美食，目前已傳承到第3代經營，店內招牌「硐仔米糕」使用在來米並以特製的陶瓦筒蒸煮，配上肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜，令人百吃不厭。

「米院子油飯」以麻油和老薑製成招牌的鴨肉油飯，讓人一吃上癮，成為老饕的口袋名單，有巷弄隱藏版最美油飯之稱。美食部落客「姐妹淘甜美食光」表示，店家食材味道真的超級讚、用料實在，絕對呼朋引伴再訪。

觀光局指出，高雄美食實力雄厚，海納百川融合各類飲食文化，發展出獨特迷人的風味，讓海內外饕客喜愛不已。觀光局現已辦理米其林分享會，也持續規畫美食議題行銷，近期將號召近40名在地料理職人及主廚，共同推出職人級口袋美食寶典，攜手更多餐飲業者共同持續精進，盼能順利摘星、留名2023年米其林指南，讓高雄美食觀光永續發展。