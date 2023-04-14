古箏演奏家郭靖沐、胡琴演奏家林承鋒及琵琶演奏家黃立騰，三人合作國樂三重奏，將於5月舉辦《時光幻影－古今虛實的跨域想像》音樂會，和觀眾分享國樂在當代的可能性，知名的樂曲《小河淌水》，也將轉換為有切分音的爵士樂感演奏。

黃立騰這次將演奏《彼岸．民謠》，彈琵琶但不戴指甲，一方面是作曲家的要求，他也認為不需要那麼精細的聲音，另一方面，大量使用手指肉的撥奏、指甲的勾弦，呈現多元的音色變化。這也是中國音樂活性的一大特色，不只是平面的選擇或音高的對齊。

三位音樂家都是當代國樂好手，這次選曲和主題都和自然有關，關於傳統與新舊的突破，林承鋒認為，早一輩音樂家為口傳心授，沒有樂譜，全盤聽從老師的教法，但是國樂的學習，已經是傾向西樂教育的模式訓練，因此在演繹與詮釋，現在的音樂家會有更多自己的想法，讓傳統有更多可能。

郭靖沐認為，前輩們受的教育，當時文化社會不似目前這樣開放，現代這一輩是在比較開放的環境成長，對於詮釋，讓這些聲音應該賦予有什麼樣的情感，前輩們的較多使命感，想將文化傳承下去。新生代演奏者面對觀眾的喜惡，就沒那麼大的包袱。

黃立騰表示，傳統與現代沒有太多差異，很多前輩也都是思想很開放的人，「琵琶的聲響多被認為是噪音，現在被大量使用，當代作曲家更規範地呈現在樂譜上，其實這些聲響在我們傳統裡都曾體現出來過。」

黃立騰表示，現代創作手法歷經百年，「音樂家們會想做的努力是，透過如音色、和聲、肢體任何演奏的手段，讓聽眾產生某種移情的作用，聽了跟個人的過往產生連結，想到人生的某種意涵。」

這次演出曲目包括《小河淌水》、《河》、《漁舟唱晚》和《彼岸．民謠》，演出將於5月7日下午在台北國家演奏廳登場。