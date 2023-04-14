從總經環境來看，國泰世華銀行分析，就業市場的韌性雖為美國經濟帶來支撐力道，但高利率的衝擊持續發酵，為經濟活動埋下隱憂。後疫情時代美國就業市場出現結構性的改變，失業率保持在歷史低位3.5％附近，主要可歸因於疫情期間的提前退休潮和移民減少使得勞動力短缺，且隨著解封後經濟逐步回溫，勞動力需求回升，故使美國就業市場表現強勁，為短期經濟循環提供了一定的支撐底氣。

過去1年來聯準會採取猛烈升息的貨幣政策，其遞延效果正逐漸發酵，包括美國公債利差倒掛、消費降溫等，都預告第2季資金緊縮環境維持不變，將對中小企業和銀行構成經營壓力，投資人仍需留意金融突發事件。以數據面來看，美國通膨率雖從高點9％，下降至目前6％左右，但依舊是一般民眾難以承受的水準，研判聯準會在5月仍有升息1碼的壓力，除非金融市場持續震盪，才可能暫緩升息。整體而言，聯準會將持續在金融穩定與通膨之間做權衡，金融市場的波動恐將難以避免。

目前美國2年期公債殖利率約為4％，對應到同天期的高評級債券上，通常就有5％較高的殖利率與較佳的信評，國泰世華銀行認為可為投資人的資產撐起一把保護傘。且依照歷史經驗推估，美國10年期公債殖利率可望在升息終點前觸頂回落，若想追求額外的資本利得，隨著聯準會升息步伐進入九局下半，不妨把握貨幣政策可能進一步轉向寬鬆的前夕，拉高債券存續期間，鎖住高殖利率、穩定賺取利息之餘，日後還有機會賺進價差。

股市方面，相比2022年，投資契機已漸露曙光。首先是中國防疫政策明顯轉向，刺激內需和政府基礎建設帶動下，有利製造業緩步升溫；其次，則是歷經2年的調整後，製造業庫存偏高狀況已改善不少，2023下半年企業獲利有望重回正成長，都提供股市拉回布建的契機。不過，國泰世華銀行亦提醒，緊縮環境下資金退潮壓力依舊，股市將難以上演V轉行情。此外，隨著AI興起，預估將帶動晶片、半導體等應用產業需求成長，也使科技股在未來具備較大想像空間。

國泰世華銀行表示，盤據2022年的利空因素，在今年初以來都有所鬆動，但資金退潮壓力仍在，使股市維持震盪盤整格局。債市方面，通膨壓力下降、聯準會升息步伐趨緩，加上市場震盪依舊，高評級債具進可攻退可守的優勢。匯率方面，聯準會急速升息時點已過，利差優勢鈍化下，美元未來偏弱看待。