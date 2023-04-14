遠傳提供男性及女性員工平等任用及職涯發展機會，並達成女性主管占所有主管的人數比例不低於30%之目標；員工的薪資獎勵和晉升調整，完全依據個人能力和績效，不受國籍、種族、年齡、性別、婚姻狀況、性別認同、身心情況、信仰、政治立場性等影響。

遠傳重視每位員工的聲音，強調平等、公開透明的企業溝通文化，每季舉辦現場直播的員工溝通大會，並以匿名方式開放線上互動平台，讓員工自由提問，由總經理或高階主管於現場回覆，建立即時的互動溝通模式。每年兩次的員工滿意度調查，了解同仁的心聲與想法，作為持續改進的依據。近年推動「部屬回饋機制」，開放員工對於主管在工作指導，員工發展及激勵等給予評分，讓員工感受自己的意見受到重視。

遠傳相信平等且具競爭力的薪資與福利條件為留任人才的關鍵因素之一，各類型職務的男女平均薪資比維持平衡。遠傳每年也會根據市調調整評估同仁具競爭力的薪資，每年定期依據個人績效進行調薪和晉升相關作業。此外，也提供年終獎金、目標達成獎金、業務獎金及特殊表現獎勵等薪酬制度，表揚表現優異之同仁，將盈餘與員工共享。