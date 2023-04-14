中華電 HiNet光世代300M(含)以上速率深受百萬用戶肯定，現在申請「速在必行」高速方案，合約期間享24個月寬頻促銷價，1G/600M促銷價1699元、500M/250M促銷價1099元、300M/150M促銷價只要999元，並享有升級Wi-Fi 6 4T4R月租費0元，輕鬆提升全家訊號涵蓋率。現在申請可再選Google One 100GB、Hami Video影劇館、電視館、防駭守門員、色情守門員等精選加值服務5選1前三個月0元。

不僅如此，中華電針對「MOD家速方案」提供500M/250M超高速光纖上網速率，搭配MOD影視娛樂服務，每月最低只要1,199元起，自選餐(全選)頻道套餐可收視熱門新聞頻道、獨家運動賽事等近10大類型約180個頻道影劇館則能一館享有電影、戲劇、兒童、動漫、綜合等5大類型熱門影片看到飽，且搶搭母親節檔期，4月14日到5月底期間，新申請/升速HiNet光世代及MOD指定餐包，最高可獲得Hami Point 2000點 (1點等同1元)。

中華電3月底光世代寬頻用戶數為375.3萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300M以上客戶達104.8萬戶；MOD客戶數則達206.0萬戶。