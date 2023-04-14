高雄市橋頭區今天中午發生一起死亡車禍！34歲陳姓男子開著油罐車行經高雄市橋頭區成功南路與仕隆路口時，疑似未禮讓直行車，與騎電動自行車的66歲陳姓女子發生碰撞，陳女被捲進油罐車車底當場死亡。
警方表示，今天中午12時21分，陳男沿橋頭區仕隆路右轉成功南路時，不慎與沿仕隆路（西往東）行駛之陳女發生碰撞，致使陳女遭輾壓不治。
警方指出，陳男並無酒後駕車情事；初步研判肇事原因為陳男未禮讓直行車先行，詳細情形仍在調查當中。
高雄市橋頭區今天中午發生一起死亡車禍！34歲陳姓男子開著油罐車行經高雄市橋頭區成功南路與仕隆路口時，疑似未禮讓直行車，與騎電動自行車的66歲陳姓女子發生碰撞，陳女被捲進油罐車車底當場死亡。
警方表示，今天中午12時21分，陳男沿橋頭區仕隆路右轉成功南路時，不慎與沿仕隆路（西往東）行駛之陳女發生碰撞，致使陳女遭輾壓不治。
警方指出，陳男並無酒後駕車情事；初步研判肇事原因為陳男未禮讓直行車先行，詳細情形仍在調查當中。
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