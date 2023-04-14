傳出韓國顯示器大廠LG Display（LGD）廣州8.5代LCD生產線一半產能處於停產狀態，正急於向外界求售的消息。半導體知名分析師陸行之在臉書發文指出，雖然大尺寸面板及其產業鏈有復甦跡象，但結構性的問題會讓LGD的財務狀況無法明顯改善，他強調，LGD恐成為第一家被大陸面板業打趴的面板龍頭公司。

陸媒集微網報導，LGD廣州8.5代LCD生產線的一半產能處於停產狀態，正急於出售，大陸供應鏈消息人士說，LGD今年第一季可能繼續虧損，為改善財務狀況，急需出售P7工廠LCD設備及廣州8.5代線LCD產線。

陸行之對此表示，LGD被陣亡只是遲早的事情，因為賣廠、關廠，或降低資本開支只能救急無法改善本質，未來技術差距將持續拉大，目前看起來陸廠應會出手買下，他並提出以下5點看法：

一、LGD曾經是與Samsung Display（三星顯示器）不相上下的龍頭面板公司， 但到去年第四季，名次已經落後三星、京東方、TCL。

二、從去年第三季開始，一些面板廠賣產品已經陸續賣在現金成本價之下近10%，一連串的減產，讓價格有明顯回升的現象，但TV/電腦長期需求普普，會讓LGD財務結構改善有限。

三、LGD已經連續四個季度資本開支超過營運現金流入，目前應該超過25%，這造成負債比超過100%，遠高於同業 (TCL以88%排名第二)，淨負債比超高加上全球升息循環，表示負債利息負擔超重。

四、公司庫存狀況還算健康，賣了成本高的廠，會讓獲利結構稍微改善，但規模差距會擴大，要是降低資本開支，會讓技術差距擴大，這些改善財務結構的方案都會讓公司持續落後，韓國政府目前全力搶救韓國半導體行業，應該也沒錢去補助面板行業，目前LGD看起來是無解。

五、LGD要是被陣亡了，那其他廠商不是受惠嗎？陸行之認為，要等大陸一些龍頭公司撐不下去，才會受惠。