台中土地開發大王-精英開發繼與萬豪酒店集團成功打造台中萬楓酒店後，看準日月潭每年吸客超過300萬人次的觀光商機，今（14）日在南投縣長許淑華見證下，宣布將在南投埔里引進全球最美的日本「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」，合力打造南投最新國際觀光景點「日月町複合式商場」，這也是蔦屋書店在台第一家渡假景點旗艦店，首次離開都市拓展國際觀光旅遊市場！

精英開發董事長洪乙彥表示，含土地成本、合計砸逾10億元重金打造的「日月町複合式商場」，將會是南投的生活藝文界新指標，簽約後將加速營造與招商，預計2024年第一季開幕，即日起邀全台頂尖品牌，集結生活提案、美食購物、運動及娛樂等消費、文化產業進駐，攜手打造南投在地好逛、好吃、好玩的複合型商場。

南投縣長許淑華也期許未來在精英開發與日本蔦屋書店的聯手下，能共榮南投的在地資源與觀光產業能的國際化，也期許「日月町複合式商場」公共使用與公益活動並存，營造特色生活風格的社區願景及鄰里關係。

許淑華表示，南投縣坐落於山脈之間，山明水秀，在地文化的發展，是發展觀光的優勢，無論是國際知名景點：日月潭、溪頭、合歡山等自然景觀，或是世界茶業博覽會、星空季、溫泉季，花火音樂節、萬人泳渡日月潭、自行車嘉年華等大型活動的舉辦，每年成功吸引數百萬人次的造訪。

為實現 「台灣新觀光首都」豐富的生命力，南投縣長許淑華向專業人士請益、歸納出解方，希望透過更多國際性的觀光投資，讓「區域提升至國際」等級，讓「一次性」的遊客，深入當地，和當地人建立起連結，突破遊客舊有的界線，一再樂遊南投，也讓南投旅遊觀光人口能夠逆向「坐大」，走向越在地越國際，開創永續潮流。

日本蔦屋書店的進駐，將展示藝術、設計和生活美學雜誌及書籍為主要的特色。日本蔦屋書店係屬於日本Culture Convenience Club集團（CCC）旗下TSUTAYA BOOKSTORE的書店體系，特色是將書籍、電影和音樂等藝術及美學元素結合，本次在「日月町複合式商場」的百餘坪店面導入蔦屋書店的特色，即是針對當地地區居民生活型態打造個性商店，並且結合書籍、影視、咖啡餐飲與環境的「共享空間」（Share Lounge）營造出渡假的全新感受，創造自我生活選擇的體驗，和探索不同可能性的自由，期待旅客從日月町複合式商場展開一段文化與藝術的南投之旅，享受當地帶來的生活提案。

日月町複合式商場地點就在前往日月潭及埔里的愛蘭交流道口，分為三大區塊集結特色美食及具創意的「創意市集」、台灣最美的加油站並提供電動車充電站、主建物「上山前町」，完全地滿足藝文、休憩及在地生活體驗。 「上山前町」的一、二樓為餐飲品牌、特色零售及由多個觀景平台交錯的垂直微型聚落。