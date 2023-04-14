▲據了解，本次黃色小鴨並非在基隆展出，是國外公司委託台船測試的。（讀者陳信助提供／徐佑昇基隆傳真）

黃色小鴨又來基隆了？今天有民眾直擊在台船基隆廠竟然出現已經睽違將近10年的黃色小鴨出現，趕緊貼上臉書分享，引起熱議。而經記者詢問，原來是有國外客戶委託台灣文創公司製作的藝術品，並請台船協助組裝在海上測試，之後將運往國外交貨。

黃色小鴨突現基隆？ 原來真相是這樣

在2013年時，由荷蘭籍藝術創作者霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的大型作品「黃色小鴨」，在全台掀起「小鴨旋風」，當時也有在基隆港展出，吸引大量北部地區遊客前來朝聖，沒想到在14日上午又現「鴨」蹤，讓市民紛紛表示很開心，猜想小鴨是不是又要來基隆開展了。

而當下記者詢問港務公司，港務公司回覆表示當初廠商有在3月21日借用場地會勘，但考量該大型充氣道具（即黃色小鴨）水中測試活動所佔用水域面積過於龐大，影響八尺門航道，所以港務公司沒有同意，建議廠商可以跟台船租借，後續廠商有向台船完成租借場域測試手續。

進一步詢問台船後，得知本次的黃色小鴨，是台灣某文創公司接受香港公司製作的藝術品，並委託台船協助組裝、測試，而台船就是在14日組裝完成並進行海上測試，預計17日拆卸裝箱交貨至國外。由於這次黃色小鴨尺寸長15公尺、寬15公尺、高15公尺，體積相當巨大，自然也會造成民眾關注。