由台灣音樂製作人陳玫臻發起的「小島大歌」音樂計畫，串聯16個南島國家，歷經8年，超過百位音樂家參與，經過4大洲、17個國家的巡迴，本周末將回到台灣演出。

2013年，陳玟臻在全球六十萬人中脫穎而出，入圍「澳洲世界最棒工作」計畫，當時她在粉絲專頁號召「十萬個讚，讓世界看見台灣」，不但在網路社群與媒體間引發廣泛熱議，更有超過五十五萬人響應，這也成為她往後發起「小島大歌」的基石。

陳玟臻表示，「在我們當中，有些人正在因為海平面上升而失去家園，有些人正在目睹珊瑚礁的死去、海洋生物的消失。我們以歌曲回應那些難以消化的情緒、哀悼的心情，同時也歡慶我們所擁有的。」

她與小島大歌計畫共同發起人提姆．柯爾（ Tim Cole），在 2015年底聽到氣候變遷是如何對南島各國造成劇烈影響時，毅然決然辭去工作，用三年時間起身造訪南島諸國，北起台灣，西至馬達加斯加，南至紐西蘭，東至復活節島，在跳島過程中，錄音、拍攝音樂家於自然中創作、即興堆疊音樂元素，為土地、海洋而唱，最終與超過百位音樂家合作。

提姆．柯爾表示，在不同的島上錄音，能探討人和土地的關係，「也透過音樂探討文化與土地的關係，我們親眼見到他們在自己的土地上演奏，使用從土地而生的樂器，很有震撼力。」

小島大歌的「小島」指的是地球，「大歌」就是人們共同聚在一起歌頌，透過音樂給予彼此陪伴、力量，也希望給正在聆聽、觀賞的觀眾前進的力量。

小島大歌至今已發行同名專輯《小島大歌》獲得英國Songlines獎最佳亞太專輯，第二張專輯《我們的島》則入圍2022年金曲獎「最佳原住民語專輯」及「最佳年度專輯」，並獲得中華音樂人交流協會2022年度「年度十大專輯」。

《小島大歌LIVE》將於4月16日在國家音樂廳登場。