必應創造（6625）公告3月營收逾1.42億元、年增284％，累計第一季營收破2.7億元、年增35.44％。必應表示，解封後展演活動陸續恢復，必應主力演唱會業務自去年第3季開始逐漸重返成長軌道，8月營收回升到1億元之上，12月適逢演出旺季，單月營收更突破3.25億元，今年第一季業績亮眼。

展望第二、第三季，海外業務因歐美、星馬、日本及大陸等地陸續解封，演出限制鬆綁恢復熱絡，必應承接的演出場次遍及海外，包括五月天「好好好想見到你」、林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會、周華健「少年俠客」世界巡迴演唱會、任賢齊「齊跡.在路上」巡迴演唱會、劉若英「飛行日」巡迴演唱會、田馥甄「一一」世界巡迴台北返場及周湯豪「REALIVE」等超過130場演出。

此外，必應拓展營運觸角，今年首次承接台灣燈會「臺北兔給樂」，第二、三季計畫承接「金點新秀設計頒獎典禮」、第23屆瓩設計獎作品展覽暨頒獎典禮、2023亞洲音樂大賞及第14屆金音獎等，成長力道可期。

必應在今年陸續獲得國際媒體青睞，3、4月號以「IN PROFILE：B’IN LIVE」為題，介紹必應在疫情中求變升級，更讚許這個為演唱會、音樂祭、商業晚會和頒獎典禮提供硬體技術搭建到演出設計、前期製作等「一條龍服務」的公司如何維繫熱情。

必應執行長周佑洋表示，經過疫情期間的沉潛，必應重新整裝出發，今年進化過的必應將更有力量。