台南龍崎「歐欣事業廢棄物掩埋場」2003年通過環評，因地質敏感，2019年獲蔡英文總統允諾「永久終止」，但環評結論卻未廢止，引發地方擔憂，民進黨多位立委，今年3月中提案增訂《環境影響評估法》第16條之2，被稱為「龍崎條款」；6日在社會福利及衛生環境委員會審查通過，14日三讀通過。

龍崎區位於台南與高雄交界處，具有獨特的泥岩惡地地質，地質教育與生態價值極高，龍崎掩埋場開發衝突近20年，抗爭獲蔡英文總統重視，有望終止開發，但環保署卻未主動廢止環評，令環團憂心環評未撤銷就可能重新開發。民進黨立委共同提出增訂《環境影響評估法》第16條之2條文草案，在6日委員會後，快速三讀通過。

《環境影響評估法》增訂第16條之2條文規定，環境影響說明書、評估書或環境現況差異分析及對策檢討報告之審查結論公告後，開發單位遭目的事業主管機關廢止其開發許可文件者，審查結論失其效力。

時代力量立委陳椒華表示，本條文增訂後，某種程度可以處理歐欣環評爭議，但目前還有很多環評舊案，無法律依據撤銷，希望環保署升格為環境部，對於更多案件，能夠提出更完整修法版本，讓更多有爭議的環評有被撤銷可能。