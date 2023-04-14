季後賽履歷空白了一個賽季，快艇主力後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）終於回到大舞台上，不過首輪就得迎來艱困挑戰，將碰頭由前隊友杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽，對戰看點自然落在兩人的身上，不過韋少受訪時表示，自己與杜蘭特之間已經沒有任何矛盾存在。

去年附加賽遭遇2連敗淘汰，快艇本季迎接里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）兩大王牌健康回歸，季中再延攬韋少加盟，最終快艇成功脫離讓他們心痛的附加賽，卡位西區第5席位，以例行賽交手太陽的紀錄來看，雙方拿下2勝2負互不相讓，但4次對戰兩方並非以最強陣容迎擊，實力相仿的他們將在首輪決一死戰。

韋少在場上是個不折不扣的鬥士，透過自身的拚勁替球隊注入熱情及活力，相較之下，杜蘭特則顯得冷靜沉著，默默執行自己的任務，帶領球隊走向勝利，兩人在雷霆相輔相成，曾一同打進總冠軍賽，因此一向十分重視隊友的韋少，得知杜蘭特不吭一聲遠走金州時，認為自己遭到背叛，對於杜蘭特的行為相當不諒解。

這會是韋少在季後賽首次對決杜蘭特，針對2人至今為止的關係，韋少表示與杜蘭特已經沒有心結，「大家都認為我們之間存在矛盾，但現在已經淡化了，在我看來，這話題對於媒體及粉絲來說都是很好的發揮題材。」談到杜蘭特在阿基里斯腱受傷後，依然活躍在聯盟中，韋少也替前隊友送上祝福，「很高興他能從傷痛中恢復，一想到他在至今為止的職業生涯中所寫下的成就，我只有滿滿尊重，他知道我已經準備好了，我也認為他會展現強大競爭力。」