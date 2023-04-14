縣長王惠美在王功福海宮主委洪福義等人的陪同下，擲筊請示媽祖。（吳建輝攝）

一共有5個日子供媽祖選擇，其中7月15、16日以4個聖筊獲得媽祖青睞。（吳建輝攝）

王惠美表示，漁火節將有海洋音樂會、千人烤蚵、煙火秀等，屆時歡迎全國鄉親一同來朝聖。（吳建輝攝）

彰化年度盛事「2023王功漁火節」倒數，彰化縣長王惠美14日現身福海宮擲筊祈福，最終媽祖點頭擇定7月15日、7月16日2天辦理，以4個聖杯獲得媽祖青睞，王惠美表示，漁火節將有海洋音樂會、千人烤蚵、煙火秀等，屆時歡迎全國鄉親一同來朝聖。

彰化王功漁火節今年已經邁入第19年，彰化縣政府14日上午在王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，縣長王惠美在王功福海宮主委洪福義等人的陪同下，擲筊請示媽祖，一共有5個日子供媽祖選擇，其中7月15、16日以4個聖筊獲得媽祖青睞。

王惠美表示，媽祖擇定國曆7月15日、7月16日(農曆5月28日、5月29日)2天舉辦「2023王功漁火節」，讓今年暑假大小朋友都相當期待，今年活動以祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、地方美食饗宴等為四大主軸。

連續2天的海洋音樂會在王功漁港登場，屆時將有大牌歌手獻唱，下午賞夕陽，晚上賞煙火，此外還有往年廣受好評的千人烤蚵、小朋友喜愛的大型親子遊憩設施，另外寫生及攝影比賽，讓大小朋友透過畫筆、鏡頭感受王功之美。

王惠美強調，王功漁火節可玩的有太多，建議民眾可以安排輕旅行，縣府也規劃一日遊、二日遊及三日遊，可以走訪芳苑紅樹林海空步道、海牛採蚵旅遊、王功漁港、觀光工廠DIY體驗、鹿港天后宮、桂花巷藝術村、八卦山大佛風景區(天空步道)、小西特色街巷、扇形車庫等等，走進彰化來一趟濃厚的時光感與家鄉味之旅。