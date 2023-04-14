近年網路投資詐騙猖獗，為從源頭解決問題，內政部長林右昌昨日率警政署長黃明昭等親自前往Meta拜會；林右昌表示，Meta身為網絡社群龍頭，積極配合政府打擊詐騙，目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在1天內下架，盼未來透過公私協力，在立法院完成「證券投資信託及顧問法」第70條之1修法，前，能進一步加強投資廣告實名制管理，共同阻斷投資詐騙。

林右昌指出，解決詐騙問題不僅止於後端的查緝，而是要從源頭控管打擊才是根本之道，且詐騙集團熟知民眾對社群的信任與使用有高度依賴，因此經常透過臉書等社群進行投資詐騙廣告投放，讓民眾誤信受騙。

林右昌表示，特別拜會Meta，希望了解在修法完成前，企業如何加強精進投資廣告實名制的審核及管理，徹底解決詐騙問題；他提到，打詐國家隊不僅只有政府機關，更是需要民間企業及國人一起配合，因為打擊詐騙是全民共識、刻不容緩。

林右昌指出，本周行政院會也已通過「證券投資信託及顧問法」第70條之1修正草案，並送交立法院修法，這是落實網路投資廣告實名制重要的一步，對打擊犯罪有具體功效。

林右昌說，未來修法通過後，非屬證券投資信託事業等業者不得刊登投資相關廣告；網路平台或其他網路傳媒業者，必須落實廣告實名制，且不得刊登違反規定的廣告，若有發現應立即下架，若因刊登違規廣告導致他人誤信或被詐騙受害，也必須負連帶損害賠償責任。希望企業必須盡到社會責任，一同阻絕詐騙。

林右昌表示，感謝Meta認同他的想法、支持政府的政策作為，也感謝Meta承諾會在修法完成前盡力配合，共同研擬最有效的手段打擊詐騙犯罪。