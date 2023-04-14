王文宗被檢方認定為槍擊案主謀，前無黨籍台南市議員謝財旺也不信。（張毓翎攝）

台南地檢署14日宣布偵結起訴去年發生的學甲88槍擊案，將學甲慈濟宮董事長王文宗視為主謀，王文宗回應靜待司法調查，服務處遭開槍的被害人謝財旺向友人透露主謀另有其人，全案牽扯光電是幌子，應與台南市長、議長選舉的地下賭盤有關。

王文宗被檢方認定為88槍擊案主謀，案發後還到大陸去接濟逃亡的「紅龜仔」洪政軍與槍手孔祥志，王文宗14日以尚未接到起訴書，無法了解細節做出回應，稱只能靜待司法調查。

王文宗仍強調，每年10餘次往返大陸是因為工作需推廣業務，並非去對岸找嫌犯，因過去與孔、洪2人彼此認識，2嫌早有自己的聯繫方式，才在大陸聯絡上，約在飯店見面。當時洪政軍告知確診新冠肺炎，氣喘嚴重，要求幫帶治療藥物，3人在飯店見面幾小時，叫外送食物一起用餐，無奈竟被檢方指為主謀，強調自己沒有動機。

檢方將王文宗列為主謀，連被害人也不信。謝財旺雖未公開說明，14日卻向友人透露，王文宗已轉型地方仕紳，主謀這起案件並無利益，全案牽扯光電案根本是幌子，質疑背後還有共犯，且跟台南市長、議長地下賭盤脫不了干係。他並指出，全案關鍵的槍與機車都沒找到，希望檢警加把勁找出關鍵證據。