由於升息帶來吸引力，投資人在過去追逐銀行股，自去年九月以來，交易所的股價表現落後於泛歐Stoxx 600指數最多13%。

但是在今年初交易活動轉趨低調之後，三月的銀行業動盪，讓投資人開始轉移焦點，將銀行股轉移到其它更廣泛的股票。

在即將到來的財報季中，債券和股票市場的高波動，可能會給交易所的財報帶來驚喜。另外，當收緊信貸的環境開始衝擊經濟成長，也會讓例如交易所的防禦性股票變得更加具有吸引力。

交易所營運商的股票在過去幾個周表現一直很突出，交易員和分析 指出，投資人已經從銀行股輪動到交易所。(市場)交易量的激增，往往會提高交易所運營商所處理的交易量。

經營包括巴黎、阿姆斯特丹、米蘭等交易所的Euronext，3月17日股價來到該公司史上第三高。該公司三月的日均交易量為今年以來最高。

由於瑞銀對瑞信的救援所帶來的震盪，瑞士交易所SIX在三月的成交量較二月增加了44.6%。

德意志交易所的現貨市場交易量較二月增加了23.7%。

倫敦交易所在三月的日均交易額也月增12.9%。

瑞銀倫敦的股票分析師Micheal Werner說，投資人傾向將交易所視為防禦型企業。在衰退的環境中，我們更容易看到越來越多資金被配置到交易所。

自三月美國矽谷銀行的動盪以來，德意志交易所股價累計已上漲逾10%，並在周四觸及歷史新高。倫敦交易所和Euronext也分別上漲8%和4%。

而在同一時間，歐洲的銀行股指數則下跌約12%。