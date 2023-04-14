阿富汗2021年夏天淪陷塔利班後，一些協助過中情局的政府軍特戰官兵撤離到美國。然而抵美近兩年卻未獲足夠重視，不少人非但簽證與庇護沒下文，連生活都難以為繼。

「華盛頓郵報」報導，每當夜晚妻子與7個孩子入睡後，前阿富汗特種部隊戰士塔比希（A. Tabesh）卻因痛苦、憂傷和憤怒等思緒難以入眠。39歲的他於2017年救援受傷美國中情局（CIA）人員時獲獎，但也在駁火時失去左腿。

塔比希是「零號單位」（Zero Units）成員。零號單位是一支美國當時為阿富汗民選政府訓練的秘密反恐部隊，表現深獲美方肯定，令塔利班（Taliban）咬牙切齒。

阿富汗2021年夏天在美軍撤離後淪陷塔利班之手，塔比希被帶到美國。他本以為抵美後會受到英雄式歡迎，沒想到現實卻是移民簽證遲遲未發、待付的帳單堆積如山，在美新家還位於暴力犯罪猖獗的街區。

尚有親人在阿富汗而不用全名的塔比希透過翻譯說：「我因為傷殘與身心痛苦，4年沒法睡好，我是為了他們（美國）才失去左腿。」

由於特殊移民簽證（SIV）3年來仍無下文，塔比希不符合聯邦的傷殘給付資格，34歲的妻子忙於照料從9個月到15歲不等的7個孩子之餘，還得上英文課盼日後能找個工作。

安置單位將塔比希一家9口安置於巴爾的摩「德魯伊山公園」（Druid Hill Park）社區一間3房公寓，但當地持槍搶劫與暴力攻擊頻繁。在公寓一名鄰居被人用槍抵著威脅後，塔比希考慮買槍保護家人。

此外，塔比希一家負擔不起每月1300美元房租。美國國務院在他們剛到時撥發的1萬1000美元「迎接款」早就用光。

2021年8月被撤離至美國的8萬5500名阿富汗人裡大部分仍苦於無法安身立命，曾與美軍並肩作戰的阿富汗特戰人員因還得面對戰場創傷，生活更為艱苦。

在苦候簽證或庇護申請遭政府官僚機構延宕期間，許多人都苦於抑鬱甚至有自殺念頭；其他人則表示寧願回阿富汗或伊朗，至少語言相通。

能讓多數阿富汗難民取得永久合法身分的「阿富汗整適法案」（Afghan Adjustment Act）短期內在美國國會難通過，之前並肩作戰過的美國同僚擔心這些「零號單位」成員的命運，認為遭拜登政府漠視。

美國中情局在阿富汗戰爭之初創建「零號單位」，初期是從反塔利班的民兵裡招人蒐集情報、執行掩護任務，後來零號單位演變為成員來自阿富汗政府軍各單位菁英的精銳特戰部隊，加入零號單位甚至連親人都不一定知道。

零號單位2009年正式併入當時的阿富汗國家安全局，但美國中情局依然在各種有美軍後勤支援的任務裡，擔任阿國特戰官兵的顧問。

零號單位的任務包含在夜間突擊時狙殺、拘捕敵方目標，保護經常會受到恐攻的阿富汗政府控制區。成員經常在秘密情況下殉職。

阿富汗民選政府2021年8月不敵塔利班而垮台時，零號單位協助集合美方與北約文職人員，從家裡一路護送至喀布爾機場並擔任警戒，期間不乏遭塔利班狙擊身亡。

零號單位執行任務也不免涉及侵害人權與戰爭罪情事。人權觀察（Human Rights Watch）2019年記錄14樁零號單位官兵在攻擊塔利班控制區時刑求、濫殺平民事件。