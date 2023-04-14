最新韓國民調顯示，韓國總統尹錫悅施政支持度較上週下跌4個百分點，時隔5個月跌至30%以下，外交表現被選為最大因素，民調機構指出，可能受近期的美國監聽疑雲影響。

韓國蓋洛普今天公布11日至13日對1002名18歲以上國民進行調查結果，對尹錫悅施政表現評價正面占比降至27%，為去年11月第3週以後時隔約5個月跌破3成；負面評價則上升4個百分點，來到65%。

無論持正、反意見的受訪者，都將「外交」選為最大評價因素，尤其在表示負面評價的受訪者意見中達到28%比例，其次的「經濟、民生、物價」因素占10%，「對日關係、前徵用工賠償問題」占9%。

韓國蓋洛普指出，影響評價的最大因素從3月第2週至上週為止，一直都是與日本的外交關係，但本週正反方受此因素影響的比例都下降，提及外交表現的意見更多，「這跟近期美國被爆可能監聽同盟國家，以及我國（韓國）政府的對應方式等無法說是全然無關」。

多家外媒報導美國情報單位機密文件外洩，包括監聽韓國政府內部因美國施壓、討論是否向烏克蘭提供武器等內容。韓國政府則表示，與美方確認結果認為媒體報導的外洩文件內容多為偽造，無損韓美同盟關係，但韓國輿論對「偽造論」仍有懷疑意見。

韓聯社報導，韓方官員13日在華府向媒體表示，「就目前政府了解的狀況來看，沒有證據顯示美方曾對韓國國安室等進行監聽，初步認為美方並未對韓方做出出於不良動機的行動」，並對懷疑偽造論的意見重申「曝光文件內容確實與事實不符」。

以韓國蓋洛普調查為基準，尹錫悅施政支持度在去年5月上任後3個月內就首次跌破3成，較其他前任者上任初期更不得民心，之後又因失言達到24%最低紀錄，去年底才回復至3成以上，但也未再顯著提升。

韓國執政黨國民力量支持率也較上週小跌1個百分點至31%，最大在野黨共同民主黨則上升3個百分點至36%，29%受訪者表示沒有支持政黨，正義黨支持度為4%。