星國官方公布，第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長0.1％，遜於市場預期。與去年第四季相比，今年首季GDP季減0.7％，寫下2022年第二季以來首見衰退。

金融管理局並預料2023年GDP成長介於0.5～2.5％，比起2022年擴張3.6％，成長力道明顯放緩。此外，儘管2023年核心通膨平均估計介於3.5～4.5％，但預料今年底時可下降至2.5％。

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